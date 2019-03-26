Жиру вышел на чистое третье место в списке бомбардиров сборной Франции

Форвард сборной Франции Оливье Жиру отметился голом в игре с Исландией (4:0).

Как сообщает Opta Jean, этот гол стал 35-м для нападающего в футболке сборной. Таким образом, он вышел на чистое третье место в списке бомбардиров сборной за всю историю. Ранее он делил третью-четвертую строчку с Давидом Трезеге.

Отметим, что больше Жиру забивали только Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51).

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