Жиру высказался о победе в матче с "Тоттенхэмом"

Форвард "Челси" Оливье Жиру прокомментировал победу в матче 27-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (2:1). Об этом сообщает BBC Sport.

Отметим, что 33-летний футболист забил гол в этой встрече.

"Это очень важная победа. Мы показали свой характер. Эта победа придаст нам уверенности. Мы рады обыграть "Тоттенхэм", так как они наш главный соперник в борьбе за место первую четверку", - сказал Жиру.

"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.

А еще: "Челси" лишился ключевого игрока перед матчами с "Баварией" и "Ливерпулем"| http://soccernews.ru