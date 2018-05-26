Жиру высказался о сравнениях с Бензема

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Жиру высказался о сравнениях с Бензема

Форвард "Челси" Оливье Жиру поделился мнением о сравнениях с партнером по сборной Франции Каримом Бензема.

"Подобные сравнения следуют за мной на протяжении всей карьеры, но всё нормально. Наверное, это моя судьба. Я пользуюсь такими моментами, чтобы стать сильнее.

Моя работа - помогать команде достигнуть поставленной цели. Надеюсь, что забью еще много голов в будущем. Мне бы это понравилось" - приводит слова Жиру Four Four Two.

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