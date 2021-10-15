Жиру высказался о тратах "Челси"

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Французский форвард "Милана" Оливье Жиру вспомнил о том, как играл за "Арсенале" и "Челси".

"Если, играя за "Челси", ты мало забиваешь, то они могут купить другого нападающего и заменить тебя им. Возможно, в таком клубе, как "Челси", тебе дают меньше времени, чем в "Арсенале", чтобы проявить себя. Это главная разница. И мы видим, что за последние 10 лет у "Челси" больше трофеев.

Но "Челси" тратит гораздо больше, чем "Арсенал". Мне нравилось играть в "Арсенале" при Арсене Венгере. Это было мечтой моего детства, и я никогда не смогу отблагодарить его сполна. Но там было безумно сложно бороться за титул. Целью всегда был финиш в топ-4. Бороться за титул было слишком сложно.

"Челси" тратит безумные деньги. Ты выигрываешь Лигу чемпионов и покупаешь форварда за 90 миллионов фунтов. Это показывает, какие деньги есть у клуба. Но должна быть еще причина, по которой "Челси" выигрывает больше, чем "Арсенал". Вероятно, там более требовательны, потому что бороться за титул нужно с самого начала сезона.

Мы были девятыми, когда уволили Фрэнка Лэмпарда... Возможно, если бы это был "Арсенал", то тренеру бы дали больше времени. В "Челси" такого не бывает. Поэтому там всегда нужно быть на пике", – сказал Жиру.

Напомним, что нападающий играл за "Арсенал" с 2012 по 2018 год, а оттуда перешел в "Челси". Прошедшим летом он стал игроком "Милана".

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