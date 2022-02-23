Жиру высказался об игре за "Милан"

Фото: инстаграм "Милана"\Автор неизвестен

Французский форвард "Милана" Оливье Жиру поделился мнением об игре в составе "россонери".

"Мы должны идти до конца, мы ещё ничего не выиграли. "Милан" всегда был одним из самых больших клубов в мире. Надевая эту футболку, ты должен всегда стремиться к вершине.

У нас хорошая команда, в которой сочетается опыт и молодость. Стефано Пиоли подталкивает нас к тому, чтобы мы выкладывались по максимуму.

Мы осознаём свои качества и сделаем всё возможное, чтобы порадовать фанатов", - сказал Жиру для GQ.

Также не пропустите: Стало известно, когда пройдет второе "Эль-Класико" сезона в Ла Лиге. | http://soccernews.ru