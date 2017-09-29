Жиру: "Я очень горд забить 100-й гол за "Арсенал"

Форвард лондонского "Арсенала" Оливье Жиру дал комментарии по поводу покорившейся ему отметки в 100 голов в составе "канониров".

"Я очень горд. Если честно, я ожидал этого гола, но иногда ты бьёшь по воротам не глядя, и мяч залетает, а иногда страдаешь, сетуя на невезение или отсутствие удачи. Поэтому я счастлив и надеюсь, что голы ещё придут" - цитирует 30-летнего француза официальный твиттер клуба.

Напомним, что Жиру потребовалось 233 матча, чтобы забить 100 голов за "Арсенал". | http://soccernews.ru