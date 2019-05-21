Жиру: "Я очень рад подписать новый контракт с "Челси"

"Челси" подписал новый контракт с форвардом Оливье Жиру. Об этом лондонский клуб написал на своем сайте.

Новое соглашение с 32-летним французом действует до лета 2020 года.

"Я очень рад подписать новый контракт с "Челси". Очень хотел поиграть здесь хотя бы еще один сезон. Надеюсь, мы возьмем много трофеев", - сказал Жиру.

В текущем сезоне футболист участвовал в 27 матчах в АПЛ, забив 2 гола и сделав 5 результативных передач.

Игрок перешел в "Челси" из "Арсенала" летом 2018 года за 16 миллионов евро.

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