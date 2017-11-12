Жиру: "Я счастлив в "Арсенале" и доволен тем, что принял решение остаться в клубе"

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Жиру: "Я счастлив в "Арсенале" и доволен тем, что принял решение остаться в клубе"

Форвард "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что счастлив в лондонском клубе.

"На данный момент я не задаю себе вопросов, касающихся моего будущего. Я счастлив в "Арсенале" и доволен тем, что принял решение остаться в клубе. Думаю, что наша с клубом общая история еще не окончена. Я продолжаю верить в свой класс. В клубе и сборной у меня полно целей, поэтому я всегда стараюсь двигаться вперед и продолжать забивать" - приводит слова Жиру FourFourTwo.

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