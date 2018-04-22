Жиру: "Я сказал ребятам, что очень хочу выиграть Кубок с "Челси", это цель"

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Жиру: "Я сказал ребятам, что очень хочу выиграть Кубок с "Челси", это цель"

Форвард "Челси" Оливье Жиру поделился мнением о матче с "Саутгемптоном" (2:0).

"Мой гол? Азар отдал мне пас, я хотел попробовать что-то сделать, увидел защитников. Мне повезло, но произошло то, что я хотел сделать. Я сказал ребятам, что очень хочу выиграть Кубок с "Челси", это цель. Мы хотим выиграть этот трофей, для меня это тоже особенное соревнование. Мы с нетерпением ждем потрясающего финала" - приводит слова Жиру ВВС.

Отметим, что в финале Кубка, который состоится 19 мая, "Челси" предстоит встретиться с "Манчестер Юнайтед".

Смотрите также обзор матча "Челси" - "Саутгемптон". | http://soccernews.ru

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