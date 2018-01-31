Жиру является лидером АПЛ по числу голов головой с 2012 года

Французский нападающий "Арсенала" Оливье Жиру лидирует в Премьер-лиге по числу мячей, забитых ударами головой за последние пять лет, сообщает Squawka.

Форвард 27 раз отличился со "второго этажа" с момента своего дебюта в АПЛ в 2012 году.

Ожидается, что в ближайшее время 30-летний Жиру перейдет в "Челси".

Не пропустите: Жиру близок к переходу в "Челси". | http://soccernews.ru