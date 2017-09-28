Жиру забил 100-й гол за "Арсенал"

Форвард лондонского "Арсенала" Оливье Жиру поразил ворота БАТЭ в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Этот гол стал для 30-летнего француза сотым в составе "канониров". Для достижения этой отметки ему потребовалось 233 игры.

Кроме того, Жиру догнал в списке лучших бомбардиров "Арсенала" Джо Бэйкера и теперь делит с ним 18-е место. | http://soccernews.ru