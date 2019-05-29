Жиру забил 11-й гол в ЛЕ в этом сезоне и побил рекорд

Сегодня, 29 мая, "Челси" обыграл "Арсенал" (4:1) в финале Лиги Европы. Нападающий победителей Оливье Жиру открыл счет в этом матче.

Для 32-летнего форварда этот гол стал 11-м в текущей еврокубковой кампании. Футболист стал рекордсменом среди французов по голам в еврокубках за один сезон.

Ранее рекордсменом был Жюсту Фонтену, который забил 10 голов за "Реймс" в сезоне-1958/59.

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