Жиру забил дебютный гол за "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру поразил ворота "Халла" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Этот гол стал для французского форварда дебютным в составе "синих". Напомним, что в январе 31-летний футболист перебрался на "Стемфорд Бридж" из "Арсенала".

Видео: Дебютный гол Жиру за "Челси"

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