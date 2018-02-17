Жиру забил дебютный гол за "Челси"

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Жиру забил дебютный гол за "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру поразил ворота "Халла" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Этот гол стал для французского форварда дебютным в составе "синих". Напомним, что в январе 31-летний футболист перебрался на "Стемфорд Бридж" из "Арсенала". 

Видео: Дебютный гол Жиру за "Челси"

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