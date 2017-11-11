Жиру: "Забивать за сборную - это удовольствие"

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Жиру: "Забивать за сборную - это удовольствие"Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился эмоциями после товарищеского матча против Уэльса (2:0), в котором он забил один из голов.

"Забивать за сборную - это удовольствие. Я хотел сыграть в этом матче, и медицинский персонал хорошо справился со своей работой. Был счастлив сыграть сегодня. Горжусь тем, что помог команде победить. Нам было весело.

Я забил свой 29-й гол за национальную команду и приблизился к Жан-Пьеру Папену (на его счету 30 голов за сборную Франции). Я был его фанатом, когда он показывал высокий уровень в "Марселе" и "Милане", - сказал он.

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