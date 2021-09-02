Жиру заразился коронавирусом

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Жиру заразился коронавирусомФото: твиттер Жиру

Форвард "Милана" Оливье Жиру заболел коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок находится на карантине. Болезнь протекает бессимптомно.

Отмечается, что после игры с "Кальяри" (4:1), которая прошла 29 августа, футболист не контактировал с одноклубниками.

Ближайший матч "Милана" против "Лацио" состоится 12 сентября.

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