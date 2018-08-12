Жить и играть по-новому: "Барселона" и "Севилья" сойдутся в матче за Суперкубок Испании

"Барселона" – "Севилья"

Стадион: "Ибн Баттута" (Танжер, Марокко)

Начало матча: 23:00

12 августа футбольные фанаты со всего мира смогут увидеть первую битву нового испанского сезона, в которой каталонская "Барселона", оформившая в прошлом году "золотой дубль", сыграет с финалистом Кубка Короля – Севильей. Этот Суперкубок Испании станет уникальным и единственным в своем роде. Впервые розыгрыш будет состоять из одного, а не из двух матчей, как это было во все прошедшие годы. Кроме того, первый матч испанского сезона впервые пройдет не на родной земле. Хотя тут уж как посчитаешь. Населенный пункт Танжер в Марокко, где и состоится сам матч, находится всего в 50 километрах от Пиренейского полуострова. Единственная преграда между марокканским городом и самой южной точкой Испании - Гибралтарский пролив. Да и к тому же Танжер до сих пор является самым европеизированным городом Марокко из-за своего интересного прошлого. Короче говоря, территория выбрана весьма удачно.

Вместе со структурой Суперкубка, изменились и сами команды. "Барселона" не совершила тренерских перестановок, но предельно обновила состав. Каталонский клуб покинула живая легенда клуба Андрес Иньеста, а также ряд игроков, которые редко проходили в состав или были нестабильными. Среди них Йери Мина, Люка Динь, Андре Гомеш, Паулиньо, а также Алеиш Видаль, который ушел как раз в "Севилью". Вместо них на испанских полях в футболках "Барсы" мы увидим Малкома, Артура, Ленгле и, конечно, Артуро Видаля. Собственно, трансферная кампания была направлена на перспективу, ведь первым троим еще не исполнилось даже 24 года. И каждый имеет определенную миссию. Особенно бразилец Артур, который призван заменить Иньесту. В матче за Суперкубок мы вряд ли увидим на поле всех четверых, но уже не терпится посмотреть, чего же такого слепит Вальверде из этих парней.

В "Севилье" с ротацией состава все не на много скромнее, да и тренера они поменяли. Теперь "нервионцев" возглавляет Пабло Мачин, который до этого длительное время работал с сенсационной "Жироной". Новый главный тренер успел провести у руля команды три официальных матча, и все в Лиге Европы, и все были победными. Хотя, по другому быть и не может, если ты – "Севилья", а против тебя играют венгерский "Уйпешт" и литовский "Жальгирис". Общий счет 8:1 не может быть неожиданностью!

Что касается кадровой ситуации, то тут "Севилья" тоже изрядно обновилась. Интересно, что немного ранее в составе "нервионцев" числился только один голкипер – Томаш Вацлик, который недавно переехал в Испанию из швейцарского "Базеля". Еще один вратарь - Серхио Рико - решил попробовать себя в новом чемпионате и переехал в английский "Фулхем". Хотя эту проблему очень быстро решили, подтянув из молодежного состава Хуана Сориано. Кроме того, клуб усилился Андре Силвой, у которого в прошлом сезоне ровным счетом ничего не получилось в "Милане". Теперь, под руководством Пабло Мачино, португальский форвард попытается снова вернуть себя на радары топового европейского футбола.

Не сложно догадаться, что исторический перевес противостояния "Барселона" – "Севилья" на стороне каталонцев. Команды сыграли между собой 157 официальных матчей. В 86 победила "Барса" и всего лишь 38 встреч остались за "нервионцами". Еще 33 раза команды играли вничью.

Интересные факты перед противостоянием "Барселоны" и "Севильи"

Суперкубок Испании 2018 впервые будет состоять всего из одного матча и проводится на нейтральной территории.

Последний раз "Севилья" обыгрывала "Барселону" 3 октября 2015 года в матче испанской Ла Лиги (2:1).

Если "Севилья" сегодня забьет "Барселоне", этот гол станет для нее 200-ым в истории этого противостояния.

"Барселона" 12 раз выигрывала Суперкубок и еще 10 раз участвовала в матче за него. Итого – 22 участия в Суперкубке – рекорд среди всех команд Испании.

Если Лионель Месси выиграет сегодняшний Суперкубок, то станет самым титулованным игроком в истории "Барселоны". Сейчас на его счету 32 трофея.

Последний раз "Барселона" и "Севилья" сражались за Суперкубок Испании в 2016 году. Тогда по сумме двух матчей каталонцы оказались сильнее – 5:0 (2:0, 3:0).

Ориентировочные составы

"Барселона": тер Штеген – Семедо, Пике, Умтити, Альба – Бускетс, Ракитич, Артур – Коутиньо, Месси, Суарес.

"Севилья": Вацлик – Кьяер, Каррико, Ньянон – Видаль, Банега, Амаду, Арана – Нолито, Гансо, Бен Йеддер.

Прогноз на матч

Фаворит этого матча стар, как мир, и уже давно известен. Никто не сомневается, что "Барселона" выиграет свой первый матч в сезоне и завоюет Суперкубок. Существует лишь одно сомнение – с каким счетом? У "Севильи" нет ни одного реального видимого аргумента, за счет чего она может обыграть каталонцев. Тренер новый, состав обновленный, да и первые матчи сезона были плевым делом. Ориентировочный счет матча – 2:0.

Букмекеры прогнозируют безоговорочную победу "Барселоны". Коэффициент на ее триумф колеблется в районе 1,5. Выигрыш "Севильи" оценивается в 6. Ничья в основное время не столь вероятна, но все же возможна – 4,6.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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