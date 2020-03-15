Жители Испании раскритиковали Черышева за пробежку на улице

Хавбек "Валенсии" Денис Черышев отправился на пробежку, несмотря на запрет покидать дом без острой необходимости из-за пандемии коронавируса.

"Иди в свой гребаный дом", - написал один из жителей Испании, который заметил Черышева на улице.

A tu puta casa Cheryshev!!!!!!!! pic.twitter.com/nfdmfRzM7F — Jose Borrás (@joseborras4) March 15, 2020

Ранее стало известно, что пять человек из "Валенсии" заразились коронавирусом.

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