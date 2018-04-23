Жители Крыма не смогут посетить финал ЛЧ в Киеве с российскими паспортами

Жители Крыма с российскими паспортами не смогут посетить финальный матч Лиги Чемпионов, который пройдет в Киеве 26 мая. Об этом заявила член Верховной рады Украины Татьяна Бахтеева.

"Жители Крыма не смогут приехать на футбольный праздник с российскими паспортами. Это неправильно, так как люди, которые проживают на полуострове, сами выбрали, документы какой страны они хотят иметь. Некоторые, например, оставили украинские паспорта. Спорт нельзя смешивать с политикой. Для многих болельщиков посещение такого турнира очень важно. Это нарушение прав человека и всех международных норм. Украина скатывается в пропасть, и непонятно, через сколько лет мы сможем из нее выбраться", - сказала она.

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