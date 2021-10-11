Жительница Казани подала в суд на Азмуна из-за ребенка
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Неназванная жительница Казани подала в суд на иранского нападающего "Зенита" Сердара Азмуна с требованием признать его отцом своего ребенка, сообщает Telegram-канал "Мутко против".
Девушка утверждает, что у нее с футболистом начались отношения в 2018 году. В мае 2021 году у нее родился ребенок, но теперь иранец отказывается от отцовства. Поэтому она подала в суд, чтобы получить алименты в размере 25 процентов от зарплаты форварда, а это может составить 750 тысяч евро в год.
В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 12 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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