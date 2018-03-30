Живоглядов - лучший игрок "Уфы" в марте

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Живоглядов - лучший игрок "Уфы" в марте

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов стал лучшим игроком команды по итогам марта, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист занял первое место пр результатам голосования среди болельщиков и набрав 28,6 процентов голосов. Вторым стал хавбек Иван Пауревич (27.1%), третье место у голкипера Александра Беленова (19%).

В марте 23-летний Живоглядов провел за "Уфу" 3 матча и отдал 3 результативные передачи.

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