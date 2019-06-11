Живоглядов прокомментировал свой переход в "Локомотив"

Новичок "Локомотива" Дмитрий Живоглядов поделился эмоциями после перехода в московский клуб.

"Очень рад присоединиться к "Локомотиву". Помню, как в детстве ходил на матчи "железнодорожников" в Лиге Чемпионов, а когда начал заниматься в Академии клуба, подавал мячи. Теперь я вновь в "Локомотиве" и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге Чемпионов. Обещаю выкладываться на сто процентов!" - сказал 25-летний футболист.

"Локомотив" купил Живоглядова у "Уфы" за 2,5 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

Правый фулбек занимался в академии "железнодорожников" с 2006 по 2009 год.

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