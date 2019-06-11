Живоглядов прокомментировал свой переход в "Локомотив"

1 Теги уфалокомотив москвадмитрий живоглядовтрансферы

Живоглядов прокомментировал свой переход в "Локомотив"

Новичок "Локомотива" Дмитрий Живоглядов поделился эмоциями после перехода в московский клуб.

"Очень рад присоединиться к "Локомотиву". Помню, как в детстве ходил на матчи "железнодорожников" в Лиге Чемпионов, а когда начал заниматься в Академии клуба, подавал мячи. Теперь я вновь в "Локомотиве" и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге Чемпионов. Обещаю выкладываться на сто процентов!" - сказал 25-летний футболист.

"Локомотив" купил Живоглядова у "Уфы" за 2,5 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

Правый фулбек занимался в академии "железнодорожников" с 2006 по 2009 год.

Не пропустите: "Локомотив" готовит предложение по Мурильо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Присоединился бы к Академии Каталонского политпроекта,сейчас бы в 26 лет до сих пор бы подавал мячи инопланетному(не золотые).

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" готовит предложение по Мурильо

"Локомотив" готовит предложение по Мурильо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов