Живоглядов в шаге от перехода в "Локомотив"

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в московском "Локомотиве", сообщают российские СМИ.

25-летний футболист уже прошёл медицинское обследование для "железнодорожников" и вскоре заключит контракт.

Сумма трансфера пока неизвестна. Ранее утверждалось, что "Локомотив" предлагает 1,5 миллиона евро, а "Уфа" требует 3 миллиона.

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено завтра.

В минувшем сезоне Живоглядов сыграл за "Уфу" 29 матчей и сделал 3 ассиста.

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