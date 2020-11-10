Живоглядов высказался о своем вызове в сборную России

Защитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Живоглядов прокомментировал свой вызов в национальную команду.

"Обрадовался - это первое было впечатление. Все эмоции остались после игры, я узнал о вызове в день игры с "Динамо". Это большая радость, на самом деле, и честь и гордость защищать страну.

Главный тренер сборной сказал, что следят за всеми. Видимо, увидел меня и вызвал", - сказал игрок в ютуб-канале сборной России.

Ранее стало известно, что Джанаев, Живоглядов и З. Бакаев заменят в сборной России Шунина, Смольникова и Фернандеса.

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