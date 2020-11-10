Живоглядов высказался о своем вызове в сборную России
Защитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Живоглядов прокомментировал свой вызов в национальную команду.
"Обрадовался - это первое было впечатление. Все эмоции остались после игры, я узнал о вызове в день игры с "Динамо". Это большая радость, на самом деле, и честь и гордость защищать страну.
Главный тренер сборной сказал, что следят за всеми. Видимо, увидел меня и вызвал", - сказал игрок в ютуб-канале сборной России.
Ранее стало известно, что Джанаев, Живоглядов и З. Бакаев заменят в сборной России Шунина, Смольникова и Фернандеса.
А еще: Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России. "Динамо" - "Спартак" и другие пары| http://soccernews.ru
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