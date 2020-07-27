"Жизнь интереснее сериалов". Калиниченко прокомментировал возможный уход из Луческу

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"Жизнь интереснее сериалов". Калиниченко прокомментировал возможный уход из Луческу

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал информацию о том, что Мирча Луческу может покинуть пост главного тренера киевского "Динамо" спустя четыре дня после назначения.

"А я уже говорил, что жизнь интереснее сериалов? Луческу покинул "Динамо", - написал Калиниченко на своей странице в Twitter.

Напомним, что ранее Луческу на протяжении 12 лет тренировал главного конкурента "Динамо" донецкий "Шахтер". Также специалист нелестно отзывался о легенде киевлян Валерии Лобановском.

Ранее сообщалось, что 74-летний Луческу подписал с "Динамо" контракт с зарплатой в три миллиона евро в год.

Не пропустите: Президент киевского "Динамо" сделал заявление о возможной отставке Луческу. | http://soccernews.ru
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