Жизнь после Анчелотти: "Бавария" пройдет испытание "Гертой"
"Герта" – "Бавария"
Стадион: "Олимпийский" (Берлин)
Начало матча: 16:30
Арбитр: Харм Осмерс
В рамках седьмого тура немецкой Бундселиги "Бавария" отправится в гости к "Герте". Действующим чемпионам предстоит провести первый матч после увольнения главного тренера Карло Анчелотти. Вот так бывает в мюнхенском гранде, когда даже наличие золотых медалей прошлого чемпионата не перекрывают парочку относительно неудачных матчей во внутреннем первенстве и одного, но очень болючего разгромного фиаско на международной арене. Именно поражение в Париже от местного монополиста в Лиге чемпионов стало последней каплей для боссов баварцев, которые приняли очень жесткое решение. Ведь подобным образом с заслуженным и титулованным Папой Карло ни в одном из клубов до сих пор не обходились.
В СМИ не успели еще толком обсудить и оговорить увольнение итальянского специалиста, как тут же руководство "Баварии" уже договорились о сотрудничестве с экс-наставником дортмундской "Боруссии" Томасом Тухелем. Но пока мюнхенский клуб на газон "Олимпийского" в качестве наставника выведет временно исполняющий обязанности главного тренера Вилли Саньоль.
Чемпионам придется сразиться с "Гертой", командой, которая в нынешнем сезоне выступает крайне нестабильно. После шести туров "бело-голубые" имеют в своей копилке восемь пунктов, а это показатели команд нижней части турнирной таблицы. Кроме того, подопечные Пала Дардаи неудачно выступают и в еврокубках: несколько дней назад берлинцы на выезде уступили куда более скромному шведскому "Эстерсунду".
Интересные факты противостояния "Герты" и "Баварии":
В 39 очных поединках "Герты" и "Баварии" берлинцы одержали всего пять побед и девять раз сыграли вничью.
В последний раз "Герта" на своем поле побеждала мюнхенцев в феврале 2009. Тогда столичный клуб отпраздновал викторию со счетом 2:1. На гол Мирослава Клозе "бело-голубые" ответили дублем Андрея Воронина.
В прошлом сезоне "Герта" и "Бавария" на "Олимпийском" разошлись миром. Гол Роберта Левандовски на шестой компенсированной минуте спас мюнхенцев от поражения.
Ориентировочные составы на игру:
Герта: Ярстейн, Вайзер, Штарк, Рекик, Платтенхардт, Шельбред, Дарида, Леки, Дуда, Калу, Эссвайн
Бавария: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Руди, Алькантара, Роббен, Мюллер, Рибери, Левандовски
Прогноз на матч "Герта" – "Бавария":
Букмекеры считают, что увольнение Карло Анчелотти только пойдет на пользу "Баварии". А иначе как расценить котировки, где победа мюнхенского клуба оценивается мизерным коэффициентом 1.3. А выигрыш принимающей стороны "Герты" двузначным числом 10.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|7
|19
|2
|Хоффенхайм
|6
|14
|3
|Бавария Мюнхен
|6
|13
|4
|Ганновер 96
|7
|12
|5
|Аугсбург
|7
|11
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|11
|7
|РБ Лейпциг
|6
|10
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|10
|9
|Шальке
|7
|10
|10
|Байер Леверкузен
|7
|8
|11
|Герта
|6
|8
|12
|Вольфсбург
|7
|7
|13
|Майнц 05
|7
|7
|14
|Штутгарт
|7
|7
|15
|Гамбург
|7
|7
|16
|Вердер Бремен
|7
|4
|17
|Фрайбург
|6
|4
|18
|Кельн
|6
|1