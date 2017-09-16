Жизнь после "Хоффенхайма": В гости к "Баварии" едет типичный аутсайдер "Майнц"
"Бавария" – "Майнц"
Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен, Германия)
Начало матча: 16:30
Арбитр: Саша Штагеманн (Нидеркассель)
Чемпион немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" в рамках матча 4-го тура примет в субботу днем скромный "Майнц". Команды по-разному провели последние встречи в чемпионате. Если команда Карло Анчелотти потерпела первое поражение в Лиге, то "карнавальники" пополнили свой багаж первыми очками.
"Бавария" очень неуверенно выглядела в межсезонье, в прямом смысле слова провалив Международный кубок чемпионов. Но победы в Суперкубке Германии, а также в первых двух турах Бундеслиги, казалось, поставили все на свои места. А вот и нет. Неделю назад чемпион гостил в Зинсхайме и местный "Хоффенхайм" сумел доставить множество хлопот команде Карло Анчелотти. "Селяне" очень ответственно отнеслись к своим голевым моментам, дважды поразив ворота Мануэля Нойера. А вот атака "Баварии" в тот вечер так и не смогла пробить оборонные редуты хозяев. Как результат – 0:2 для чемпиона.
В какой-то степени отыгрались мюнхенцы за поражение в Зинсхайме, матчем против "Андерлехта", который проходил в минувшую среду. Встреча в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов завершилась уверенной победой "Баварии". Что интересно, команда Карло Анчелотти с 11-й минуты того поединка находилась в меньшинстве. Тем не менее, это не помешало хозяевам поля вести игру и создавать голевые моменты. До перерыва счет с пенальти открыл Левандовски. А во втором тайме точные удары Киммиха и Алькантары закрепили успех мюнхенцев.
И самое время бы продолжить победный ход, вот только соперник ждет "Баварию" непростой. На сегодняшний день чемпион Германии имеет в Бундеслиге 25-матчевую беспроигрышную серию. А началась она именно после одного из противостояний между "Баварией" и "Майнцом".
Поговорим теперь о сопернике чемпиона Германии. Команда Сандро Шварцп провалила два первых тура чемпионата, проиграв новичку "Штутгарту" и "Ганноверу" с одинаковым счетом 0:1. В предыдущем, 3 туре, команда собралась и одержала победу не над кем-либо, а над "Байером" со счетом 3:1 в родных стенах. Клуб возглавил новый тренер Шварц, который хочет сделать определенную перезагрузку в команде. Посмотрим, получится ли это у него. Ну а пока гости идут на 13 позиции с 3 очками в активе с разницей голов 3:3.
Интересные факты противостояния "Баварии" и "Майнца":
В последних 10 матчах против "Майнца" мюнхенцы одержали 8 побед
Беспроигрышная домашняя серия "Баварии" в Бундеслиге длится 25 игр
Последняя встреча соперников прошла 22 апреля 2017 года в Мюнхене и завершилась ничьей (2:2)
Ориентировочные составы на игру:
"Бавария: Нойер – Рафинья, Хуммельс, Боатенг, Киммих, Видаль, Руди, Коман, Алькантара, Роббен, Мюллер.
"Майнц": Адлер – Диалло, Белль, Балогун, Донати, Брозински, Латца, Фрай, Бласис, Озтуналы, Муто.
Прогноз на матч "Бавария" – "Майнц":
Баварцы явно не в лучшем расположении духа после поражения на минувших выходных. Разумеется, мюнхенцы выйдут на игру с одной целью – вернуться на тот победный путь, который был утерян в игре с "Хоффенхаймом". "Майнцу" в свою очередь будет очень трудно что то противопоставить хозяевам и их главная задача будет не проиграть с разгромным счетом.
Букмекеры, откровенно говоря, не верят в гостей. На победу "Баварии" средний коэффициент составляет 1.18 баллов, в то время как на успех "Майнца" – от 15 баллов. Ничейный исход оценивается в 9.00 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ганновер 96
|4
|10
|2
|Бавария Мюнхен
|4
|9
|3
|Шальке
|4
|9
|4
|Боруссия Дортмунд
|3
|7
|5
|РБ Лейпциг
|4
|7
|6
|Аугсбург
|4
|7
|7
|Хоффенхайм
|3
|7
|8
|Гамбург
|4
|6
|9
|Штутгарт
|4
|6
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|4
|5
|11
|Герта
|3
|4
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|4
|4
|13
|Вольфсбург
|4
|4
|14
|Майнц 05
|4
|3
|15
|Фрайбург
|3
|2
|16
|Байер Леверкузен
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|4
|1
|18
|Кельн
|3
|0