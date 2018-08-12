Жизнь после Венгера: "Арсенал" начнет новый сезон АПЛ матчем с "Манчестер Сити"

"Арсенал" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон, Англия)

Начало матча: 18:00

Главный арбитр: Майкл Оливер

Сегодня, 12 августа, "Манчестер Сити" начнет свою защиту титула чемпиона АПЛ встречей с лондонским "Арсеналом". Трансферное окно в Англии закрылось еще 3 для назад и в следующем матче мы сможем лицезреть что же придумали и что же наработали оба тренеры в течении межсезонья. Как заявил Гвардиола, "недостаточно будет играть так же, как и в прошлом сезоне".

У "Арсенала" в этом плане все куда интересней. Во-первых, закончилась эра Венгера в северном Лондоне. Вместо него команду будет тренировать небезызвестный Унаи Эмери, который может похвастаться тем, что выиграл три кубка Лиги Европы и не вмешивался в спор за пробития пенальти между Неймаром и Кавани. Во-вторых, на "Эмирейтс" приехала целая гвардия новых футболистов, среди которых Бернд Лено, Сократис, Лихтштайнер и Торрейра. Одним словом, усилили все линии, кроме атакующей, где и так состав что надо. Теперь интересно посмотреть как Унаи Эмери будет превращать всю эту банду в единую команду. Еще более интересный вопрос: кто из них сразу же выйдет останавливать манчестерский "каток". Есть такое ощущения, что все! Просто не каждый войдет в число первых одиннадцати.

С "горожанами" все куда проще. Пеп Гвардиола решил, что его команда достаточно укомплектована и подошел к усилению состава максимально рассудительно. На "Этихад" приехали Рияд Марез, а также парочка молодых талантов, которые пока известны лишь тем, что имеют хороший потенциал роста в симуляторе FIFA 18. Собственно, покупку алжирца поняли не все, ведь в составе "синих" и так много фланговых атакующих футболистов, которых хватит на 2 состава. Но если разобраться более внимательно, то можно понять, что Марез является лишь четвертым звездным вингером и хорошо вписывается в понятие "ротация". Так что не исключено, что "Эмирейтс" экс-игрока "Лестера" мы увидим. Возможно, не в стартовом составе, но он будет!

С момента основания Премьер-лиги, "Арсенал" и "Манчестер Сити" сыграли 42 матча в рамках этого турнира. Историческое преимущество на стороне "канониров". "Арсенал" побеждал 23 раза, в то время как "Манчестер Сити" праздновал триумф лишь 9 раз. Еще 12 матчей закончились вничью. Но вот в последних встречах явное превосходство на стороне "горожан". Они не давали выиграть подопечным Венгера аж 5 матчей подряд. Возможно, тренерская рука Эмери как-то повлияет на сложившуюся тенденцию.

Интересные факты перед противостоянием "Арсенала" и "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" не проигрывает "Арсеналу" в течении 5 матчей АПЛ (3 победы, 2 ничьи).

В последних 12 матчах против "Арсенала" в АПЛ "Манчестер Сити" проиграл лишь дважды (5 побед, 5 ничьих).

"Арсенал" побеждал "Манчестер Сити" на "Эмирейтс" лишь 1 раз последних 6 встречах – 21 декабря 2015 года. Тогда канониры выиграли со счетом 2:1.

В последних двух стартовых матчах "Арсенала" было забито 7 голов. В прошлом году "канониры" проиграли "Ливерпулю" со счетом 3:4, а еще сезоном ранее с таким же счетом был обыгран "Лестер".

В прошлом сезоне АПЛ две встречи между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" закончились с общим счетом 6:1.

Гвардиола выиграл оба стартовых матча сезона у руля "Манчестер Сити". Однако, тогда в соперниках "горожан" были "Сандерленд" и "Брайтон".

Ориентировочные составы

"Арсенал": Лено – Бельерин, Сократис, Мустафи, Колашинац – Джака, Рэмзи, Озил – Мхитарян, Обамеянг, Ляказет.

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Ляпорт, Отаменди, Менди – Фернандиньо, Де Брюйне, Д. Силва – Сане, Марез, Агуэро.

Прогноз на матч

Конечно, "Арсенал" прилично усилился и поменял тренера, но именно это и должно стать камнем преткновения в битве с "Манчестер Сити". Сложно будет новым сочетанием противостоять сыгранным парням Гвардиолы, которые, к тому же, уже одержали победу над "Челси" в Суперкубке и показали, что они полностью готовы к сезону. Так что сегодня стоит ожидать победу "Манчестер Сити", который, может, и не разберет "Арсенал" на запчасти, но хорошенько его портепает. Ориентировочный счет матча – 1:3.

Букмекеры предрекают победу подопечным Гвардиолы. Коэффициент на победу "горожан" равняется 2. Победа "Арсенала" считается в два раза менее вероятной – 4. На том же уровне котируется и ничейный исход – 3,9.

Игорь Малиенко | soccernews.ru