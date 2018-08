Жизнь после Венгера: "Арсенал" начнет новый сезон АПЛ матчем с "Манчестер Сити"

"Арсенал" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон, Англия)

Начало матча: 18:00

Главный арбитр: Майкл Оливер

Сегодня, 12 августа, "Манчестер Сити" начнет свою защиту титула чемпиона АПЛ встречей с лондонским "Арсеналом". Трансферное окно в Англии закрылось еще 3 для назад и в следующем матче мы сможем лицезреть что же придумали и что же наработали оба тренеры в течении межсезонья. Как заявил Гвардиола, "недостаточно будет играть так же, как и в прошлом сезоне".

Next season, doing the same will not be enough... #mancity pic.twitter.com/Pds44hxKYa