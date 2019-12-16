"Жизнь продолжается". Семин отметился странным постом в соцсети



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин опубликовал загадочное обращение к болельщикам московского клуба.

"Дорогие болельщики, я искренне вами восхищаюсь, я всегда с вами. Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается", - написал Семин в своем Instagram.

После 19 туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Ранее сообщалось, что Семин может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно.

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