"Жизнь продолжается". Семин отметился странным постом в соцсети
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин опубликовал загадочное обращение к болельщикам московского клуба.
"Дорогие болельщики, я искренне вами восхищаюсь, я всегда с вами. Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается", - написал Семин в своем Instagram.
После 19 туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Ранее сообщалось, что Семин может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно.
Не пропустите: Сёмин отреагировал на слухи о своей отставке с поста главного тренера "Локомотива". | http://soccernews.ru
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