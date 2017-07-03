Жизнь Серхио Рамоса вне футбола

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Жизнь Серхио Рамоса вне футболаФанаты представили жизнь капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса вне футбола. Смотрите, что из этого вышло.

Отметим, что последним из-за симуляции Рамоса пострадал полузащитник туринского "Ювентуса" Хуан Куадрадо. Случилось это в финале Лиги чемпионов.

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