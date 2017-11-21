Жо может перейти в "Наполи"

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Жо может перейти в "Наполи"

Нападающий "Коринтианса" Жо стал трансферной целью "Наполи", сообщает Globo.

По информации источника, неаполитанцы рассчитывают усилить атаку за счёт 30-летнего бразильца, который известен по выступлениям за ЦСКА и "Манчестер Сити".

Жо выступает за "Коринтианс" с 2016 года, сыграл 60 матчей и забил 25 голов.

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