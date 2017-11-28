Жо может вернуться в Россию

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Жо может вернуться в РоссиюФорвард бразильского "Коринтианса" Жо может вернуться в российскую Премьер-Лигу, информируют Известия.

По сведениям издания, в услугах 30-летнего нападающего заинтересован грозненский "Ахмат", который уже начал вести переговоры с "мушкетерами" по трансферу бывшего игрока московского ЦСКА.

Отметим, что Жо выступал за армейцев в период с 2006-го по 2008-й годы. В 65 матчах за них он отметился 36 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

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