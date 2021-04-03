Жо оценил перспективы Олича в ЦСКА

Фото твиттер ЦСКА

Бывший нападающий московского ЦСКА Жо порассуждал о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера армейцев.

"Говорить о нём очень легко, потому что мы вместе играли целый год. Как футболист он был фантастический. Болельщики им восхищались, я даже помню, что в честь него была кричалка. Сразу было понятно, насколько Ивицу любят болельщики. Он уже тогда отождествлялся с клубом. Теперь он становится главным тренером, и это прекрасная новость. Поверьте, у него есть всё, чтобы добиться успеха. Он ведь усердно учился и посвятил всего себя футболу. Надеюсь, у него всё получится. Хочу также сказать, что ЦСКА - это тот клуб, к которому я всегда испытываю большую любовь и уважение!" - сказал бразилец.

Олич возглавил ЦСКА 23 марта, сменив уволенного Виктора Гончаренко.

Команда идёт на пятом месте в РПЛ. В воскресенье ей предстоит сыграть в рамках РПЛ с "Тамбовом".

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