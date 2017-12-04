Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии
Форвард "Коринтианса" Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии 2017 года, сообщает ESPN.
30-летний нападающий забил 18 голов и сделал 3 ассиста в 34 матчах, что помогло "мушкетёрам" стать чемпионами.
Не пропустите: СМИ узнали, кто получит "Золотой мяч"-2017. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Чужая битва за плей-офф: "Спортинг" едет за победой на "Камп Ноу"
-
В надежде на плей-офф: ЦСКА отправляется в гости к "Манчестер Юнайтед"
-
С оглядкой на поединок в Риме: "Атлетико" попробует в Лондоне взять реванш у "Челси"
-
Совершить невероятное: "Бавария" попробует разгромить ПСЖ
-
Леонид Слуцкий и "Халл" – союз, обреченный с самого начала
Лента новостей
-
Клопп: "Не знаю, какое решение примет Коутиньо"
-
Доменек: "ПСЖ может дойти до финала ЛЧ, если на ранней стадии турнира не встретится с "Манчестер Сити"
-
Пятницкий: "Спартак" - более опасен, чем "Ливерпуль"
-
Мората может вернуться в "Реал"
-
Зидан назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Зимой "Ювентус" может подписать хавбека "Ливерпуля"
-
Алдонин: "Перед ЦСКА стоит задача тяжелая, но выполнимая"
-
Алексис Санчес сделал выбор между "Реалом" и "Манчестер Сити"
-
Фабрегас: "У меня - еще много лет в футболе"
-
Сын Роналду: "Спасибо моему кумиру Лионелю Месси"
-
Гендир ЦСКА: "Матч со "Спартаком" важнее, чем с "Манчестер Юнайтед"
-
Динь: "Защита и атака у "Барселоны" лучше, чем у "Реала"
-
Мората: "Надеюсь, Роналду начнет снова забивать, но на Чемпионате Мира "промолчит"
-
Зидан: "Нахожусь не в идеальном положении"
-
Зидан: "Роналду будет гнуть свою линию, пока голы не придут"
-
Тебас надеется на хорошее судейство в Класико
-
Моратти рассказал, что однажды пытался заполучить Спаллетти
-
Гулам продлил соглашение с "Наполи"
-
ПСЖ могут оштрафовать на крупную сумму
-
Ковачич считает Бензема лучшим форвардом в мире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
|80
|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
|71
|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28