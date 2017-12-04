Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии

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Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии

Форвард "Коринтианса" Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии 2017 года, сообщает ESPN.

30-летний нападающий забил 18 голов и сделал 3 ассиста в 34 матчах, что помогло "мушкетёрам" стать чемпионами.

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