Жо продолжит карьеру в Японии
Нападающий "Коринтианса" Жо, известный по выступлениям за ЦСКА и "Манчестер Сити", перешёл в "Нагою Грампус", сообщает официальный сайт японского клуба.
Сумма трансфера, по некоторым данным, составила 11 миллионов евро. Условия контракта 30-летнего бразильца пока неизвестны.
Жо выступал за "Коринтианс" с 2017 года, сыграл 61 матч и забил 25 голов.
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|17
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|17
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|Гамба Осака
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|Кашива Рейсол
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|Джубило Ивата
|17
|23
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|Токио
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|Вегалта Сендай
|17
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|12
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|17
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|Албирекс Ниигата
|17
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|Нагоя Грампус
|17
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|Саган Тосу
|17
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