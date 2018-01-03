Жо продолжит карьеру в Японии

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Жо продолжит карьеру в Японии

Нападающий "Коринтианса" Жо, известный по выступлениям за ЦСКА и "Манчестер Сити", перешёл в "Нагою Грампус", сообщает официальный сайт японского клуба.

Сумма трансфера, по некоторым данным, составила 11 миллионов евро. Условия контракта 30-летнего бразильца пока неизвестны.

Жо выступал за "Коринтианс" с 2017 года, сыграл 61 матч и забил 25 голов.

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