Жо продолжит карьеру в Японии

Нападающий "Коринтианса" Жо, известный по выступлениям за ЦСКА и "Манчестер Сити", перешёл в "Нагою Грампус", сообщает официальный сайт японского клуба.

Сумма трансфера, по некоторым данным, составила 11 миллионов евро. Условия контракта 30-летнего бразильца пока неизвестны.

Жо выступал за "Коринтианс" с 2017 года, сыграл 61 матч и забил 25 голов.

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