Жоан Лапорта дал ответ на письмо Жозепа Бартомеу

Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал ответ бывшему президенту клуба Жосепу Марии Бартомеу, который написал открытое письмо, адресованное Лапорте.

"Бартомеу говорит, что он не несет ответственности за сезон-2019/20. Однако он несет ответственность за все, что происходило в клубе до 17 марта 2021 года. Это правление ушло в отставку 27 октября 2020 года. Никто не ускользнет от своих обязанностей В сезоне-2020/21 клуб потерял 217 миллионов евро. Бартомеу верит в свою ложь", — сказал Лапорта на пресс-конференции..

В марте 2021 года Лапорта занял пост президента "Барселоны".

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