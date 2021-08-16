Жоан Лапорта дал ответ на письмо Жозепа Бартомеу
Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал ответ бывшему президенту клуба Жосепу Марии Бартомеу, который написал открытое письмо, адресованное Лапорте.
"Бартомеу говорит, что он не несет ответственности за сезон-2019/20. Однако он несет ответственность за все, что происходило в клубе до 17 марта 2021 года. Это правление ушло в отставку 27 октября 2020 года. Никто не ускользнет от своих обязанностей В сезоне-2020/21 клуб потерял 217 миллионов евро. Бартомеу верит в свою ложь", — сказал Лапорта на пресс-конференции..
В марте 2021 года Лапорта занял пост президента "Барселоны".
Также не пропустите: Мбаппе попросит президента ПСЖ начать переговоры с "Реалом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дзюба не попал в заявку сборной России на матчи отбора к чемпионату мира
-
Валерий Карпин огласил заявку сборной России на отборочные матчи к чемпионату мира
-
Лапорта высказался о финансовом будущем "Барселоны"
-
Расходы "Барселоны" за прошлый сезон составили более 1 миллиарда евро
-
Мбаппе попросит президента ПСЖ начать переговоры с "Реалом"
Лента новостей
-
ПСЖ готов платить Погба 30 миллионов евро
-
Агент Жиго рассказал о продлении контракта игрока со "Спартаком"
-
Карпин высказался о Смолове
-
Лапорта раскритиковал Бартомеу за необдуманную трату 222 миллионов евро, полученных от продажи Неймара
-
Сандро Шварц прокомментировал вызов игроков "Динамо" в сборную России
-
Карпин поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ
-
Карпин высказался о нападении сборной России
-
Василий Уткин прокомментировал заявку сборной России на матчи отбора к чемпионату мира
-
9 клубов Суперлиги вернулись в состав Ассоциации европейских клубов
-
Лапорта прокомментировал прощание с Месси
-
Дзюба не попал в заявку сборной России на матчи отбора к чемпионату мира
-
Валерий Карпин огласил заявку сборной России на отборочные матчи к чемпионату мира
-
Лапорта высказался о финансовом будущем "Барселоны"
-
Юрген Клопп сделал лазерную коррекцию зрения
-
Лапорта высказался о возможных трансферах "Барселоны"
-
Тибо Куртуа продлил контракт с "Реалом"
-
Жоан Лапорта дал ответ на письмо Жозепа Бартомеу
-
1
Расходы "Барселоны" за прошлый сезон составили более 1 миллиарда евро
-
Мбаппе попросит президента ПСЖ начать переговоры с "Реалом"
-
В "Рубине" открестились от слухов про аренду Дзюбы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14