Жоан Лапорта рассказал о приоритетах Месси

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта, высказался о ситуации с Лионелем Месси.

"Я точно знаю, что деньги для Месси не самое главное. "Барселона" должна предложить ему новый контракт. Но для этого нужно быть конкурентоспособным проектом. Лео хочет поднять кубок Лиги Чемпионов.

У него еще есть впереди несколько лет в футболе, и он хочет потратить эти годы карьеры добывая победы. Считаю, что когда мы сделаем хорошее предложение с перспективами построения конкурентноспособной команды, то не должны возникнуть препятствия для подписания договора.