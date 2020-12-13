Жоан Лапорта рассказал о приоритетах Месси
Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта, высказался о ситуации с Лионелем Месси.
"Я точно знаю, что деньги для Месси не самое главное. "Барселона" должна предложить ему новый контракт. Но для этого нужно быть конкурентоспособным проектом. Лео хочет поднять кубок Лиги Чемпионов.
У него еще есть впереди несколько лет в футболе, и он хочет потратить эти годы карьеры добывая победы. Считаю, что когда мы сделаем хорошее предложение с перспективами построения конкурентноспособной команды, то не должны возникнуть препятствия для подписания договора.
Лео очень любит "Барсу". И понимает, как важен для клуба", – сказал Лапорта в интервью Ara.cat
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14