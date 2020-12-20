Жоан Лапорта рассказал о своих планах в клубе

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Жоан Лапорта рассказал о своих планах в клубеЖоан Лапорта, кандидат на пост президента "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о своих планах в клубе.

"Сразу, как закончились выборы в 2015 году, я решил, что буду принимать участие и в новых выборах. Был уверен на 100%, что сделаю это опять.

Одна из главных задач - возвращение "Барсе" уважения к себе. Не трачу время на мысли о фаворитах гонки за кресло, являюсь ли я сам фаворитом. Сейчас полная концентрация на идеях и том, как их донести.

Для побед нам необходим тренер, хорошо понимающий и работающий с командой. Мы точно знаем, чего хотим, однако, я не стану озвучивать имена. Это может только негативно повлиять на ситуацию", – приводит слова Лапорты Marca.

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