Жоан Лапорта рассказал о своих планах в клубе

Жоан Лапорта, кандидат на пост президента "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о своих планах в клубе.

"Сразу, как закончились выборы в 2015 году, я решил, что буду принимать участие и в новых выборах. Был уверен на 100%, что сделаю это опять.

Одна из главных задач - возвращение "Барсе" уважения к себе. Не трачу время на мысли о фаворитах гонки за кресло, являюсь ли я сам фаворитом. Сейчас полная концентрация на идеях и том, как их донести.