Жоан Лапорта рассказал о своих планах в клубе
Жоан Лапорта, кандидат на пост президента "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о своих планах в клубе.
"Сразу, как закончились выборы в 2015 году, я решил, что буду принимать участие и в новых выборах. Был уверен на 100%, что сделаю это опять.
Одна из главных задач - возвращение "Барсе" уважения к себе. Не трачу время на мысли о фаворитах гонки за кресло, являюсь ли я сам фаворитом. Сейчас полная концентрация на идеях и том, как их донести.
Для побед нам необходим тренер, хорошо понимающий и работающий с командой. Мы точно знаем, чего хотим, однако, я не стану озвучивать имена. Это может только негативно повлиять на ситуацию", – приводит слова Лапорты Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14