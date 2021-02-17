Жоан Лапорта: "Сделаю все, чтобы Месси остался. Он здесь не ради денег"

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Жоан Лапорта: "Сделаю все, чтобы Месси остался. Он здесь не ради денег"Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта в интервью Sky Sport Italia отметил важность нападающего высказался Лионеля Месси для каталонского клуба.

"Я сделаю все возможное, чтобы Месси остался в "Барселоне". Но чтобы это точно случилось, от нас потребуется серьезное предложение.

К Месси нужно относиться с любовью. Он это заслуживает. Мы должны дать ему хороший в финансовом плане контракт, хотя он тут и не ради денег. 

Я его хорошо знаю, у меня с ним хорошие отношения. Ему нужен проект, который позволит ему побеждать, он хочет снова выиграть с "Барселоной".

Месси обходится примерно в 8% от общей суммы расходов, но он генерирует 30% доходов клуба", – заявил Лапорта.

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