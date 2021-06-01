Жоан Лапорта высказался о контракте Лео Месси

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Жоан Лапорта высказался о контракте Лео МессиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о ситуации с продлением контракта нападающего Лионеля Месси.

"Мы общается с Лео, все в порядке. Эта ситуация не зависит от аудита. Итоги (финансового) года более-менее понятны. У нас будет больше информации, когда аудит закончится, но все уже запланировано.

Я убежден, что Месси хотел бы сыграть с Агуэро, как и говорил Кун. Дело не в деньгах, Месси относится к этому с большим пониманием. Он хочет видеть конкурентоспособную команду, брать трофеи, побеждать в Лиге чемпионов.

Трансферы, которые мы проводим, касаются в том числе переговоров с Месси. Мы очень им дорожим", – сказал Лапорта на презентации Эрика Гарсии.

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