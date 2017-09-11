Жоаозиньо: "Было тяжело играть против "Уфы"

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо прокомментировал победу над "Уфой" (1:0) в матче чемпионата России.

"Было тяжело играть против "Уфы", потому что они всей командой сидели в обороне.

Когда забили первый гол, у нас были моменты отличиться еще", - сказал Жоаозиньо. | http://soccernews.ru