Жоаозиньо: "Динамо" должен участвовать в Лиге чемпионов или Лиге Европы"

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Жоаозиньо: "Динамо" должен участвовать в Лиге чемпионов или Лиге Европы"

Полузащитник "Динамо" Жоаозиньо рассказал, что думает о продлении контракта с московским клубом. 

Сегодня, 10 июня, бразилец подписал новое соглашение с командой, рассчитанное до 2020 года. 

"Я очень счастлив продолжить карьеру в "Динамо". За год команда стала для меня настоящей семьей, с нетерпением жду тренировок и работать в клубе. Хочу, чтобы следующий сезон стал совершенно другим. Такой клуб, как "Динамо" должен участвовать в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Будем к этому стремиться. Вперёд, "Динамо", - сказал Жоаозиньо.

Напомним, Жоаозиньо перешел в "Динамо" из "Краснодара" летом 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он участвовал в 30 матчах РПЛ, отметившись 4 голами и 8 ассистами.
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