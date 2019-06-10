Жоаозиньо: "Динамо" должен участвовать в Лиге чемпионов или Лиге Европы"

Полузащитник "Динамо" Жоаозиньо рассказал, что думает о продлении контракта с московским клубом.

Сегодня, 10 июня, бразилец подписал новое соглашение с командой, рассчитанное до 2020 года.

"Я очень счастлив продолжить карьеру в "Динамо". За год команда стала для меня настоящей семьей, с нетерпением жду тренировок и работать в клубе. Хочу, чтобы следующий сезон стал совершенно другим. Такой клуб, как "Динамо" должен участвовать в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Будем к этому стремиться. Вперёд, "Динамо", - сказал Жоаозиньо.

Напомним, Жоаозиньо перешел в "Динамо" из "Краснодара" летом 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он участвовал в 30 матчах РПЛ, отметившись 4 голами и 8 ассистами.