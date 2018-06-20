Жоаозиньо может перейти в "Арсенал"

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Жоаозиньо может перейти в "Арсенал"

Бывший полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо может перейти в тульский "Арсенал", сообщают российские СМИ.

Стороны близки к согласованию контракта по схеме "1+1". Ожидается, что о трансфере будет объявлено до конца текущей недели.

29-летний Жоаозиньо является свободным агентом, поэтому достанется "канонирам" бесплатно. Бразилец может воссоединиться с новым главным тренером "Арсенала" Олегом Кононовым, под руководством которого он провёл лучшие годы своей карьеры в РФПЛ. | http://soccernews.ru

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