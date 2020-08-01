Жоаозиньо может вернуться в "Краснодар"

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Жоаозиньо может вернуться в "Краснодар"

"Краснодар" рассматривает вариант с возвращением полузащитника Жоаозиньо, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

У 31-летнего бразильца с российским паспортом накануне истёк контракт с московским "Динамо" и "быки" готовы подписать его в качестве свободного агента.

Источник утверждает, что заключение соглашения с хавбеком - уже решённый вопрос.

Жоаозиньо выступал за "Краснодар" с 2011 по 2018 год, сыграл 217 матчей, забил 39 голов и сделал 60 ассистов.

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