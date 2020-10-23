Жоаозиньо объяснил, почему летом отказал "Краснодару"

Хавбек "Сочи" Жоаозиньо подтвердил, что в августе мог вернуться в "Краснодар", но ему не удалось договориться с клубом об условиях контракта.

"Этим летом я мог вернуться в "Краснодар" – руководство предложило потренироваться пару недель и сказало, что после этого Мурад Мусаев примет решение. Мы вообще не говорили о прошлом - наверное, это ещё один показатель чувств друг к другу. Меня больше рассматривали как левого защитника, вроде бы хотели взять, но предложение меня не устроило.

Дело не в позиции - в защите я играл и в Бразилии, и в Болгарии, и в "Динамо", когда Скопинцев был травмирован или дисквалифицирован. Я был готов вернуться, но мне предложили годовой контракт с возможностью расторжения зимой. Мне почти 32 – нужна стабильность хотя бы в течение одного сезона", - сказал бразилец с российским паспортом.

Жоаозиньо выступал за "Краснодар" с 2011 по 2018 год, сыграл 217 матчей, забил 39 голов и сделал 60 ассистов. Покинув "быков", полузащитник перешёл в московское "Динамо", за которое провёл два полных сезона.

Не пропустите: Сафонов травмировался в матче "Краснодара" с "Ренном". | http://soccernews.ru