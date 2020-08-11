Жоаозиньо перешел в "Сочи"

Полузащитник Жоаозиньо, имеющий российский паспорт, стал игроком "Сочи".

"31-летний бразильский полузащитник Жоаозиньо стал игроком сочинцев. Игрок будет выступать за команду под 22-м номером", - написала пресс-служба "Сочи".

31-летний бразильский полузащитник Жоаозиньо стал игроком сочинцев. Игрок будет выступать за команду под 22-м номером.#СилаДуха #КарнавалВСочи pic.twitter.com/sM27rjAU49 — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) August 11, 2020

Прошлый сезон футболист провел в московском "Динамо". В 19 матчах 31-летний игрок забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Ранее полузащитник также играл за "Краснодар". В 217 матчах он забил 39 голов (13 с пенальти) и сделал 56 голевых передач (рекордный показатель в истории клуба).

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