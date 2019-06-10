Жоаозиньо подписал новый контракт с "Динамо"

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Жоаозиньо подписал новый контракт с "Динамо"

Хавбек "Динамо" Жоаозиньо подписал новый контракт с московским клубом. Об этом сообщает официальный сайт команды. 

Новое соглашение 30-летнего бразильца рассчитано до лета 2020 года. 

Напомним, Жоаозиньо перешел в "Динамо" из "Краснодара" летом 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он участвовал в 30 матчах РПЛ, отметившись 4 голами и 8 ассистами.

В нынешнем сезоне "Динамо" набрал 33 очка и расположился на 12 позиции в таблице РПЛ.

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