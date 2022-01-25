Жоаозиньо покинет "Сочи"

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Жоаозиньо покинет "Сочи"

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Сочи" Жоаозиньо покинет клуб летом, сообщает Sport24.

По сведениям источника, российский клуб не будет продлевать с игроком контракт, который истекает через полгода. Таким образом, хавбек станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Жоаозиньо провел за "Сочи" 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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