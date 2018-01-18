Жоаозиньо продлил контракт с "Краснодаром"

Мирчо Димитров, агент полузащитника "Краснодара" Жоаозиньо, заявил, что его клиент продлил контракт с кубанским клубом.

Детали нового соглашения пока неизвестны. Напомним, что предыдущий договор истекал летом 2018 года.

В этом сезоне Жоаозиньо сыграл за "Краснодар" 17 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: "Краснодар" интересуется хавбеком сборной Перу. | http://soccernews.ru