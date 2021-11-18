Жоау Феликс получил травму

Фото: инстаграм Феликса/Автор неизвестен

Португальский нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Феликс выбыл из-за мышечной травмы.

Он приступает к восстановлению по индивидуальной программе, сообщает журналист Рубен Урия.

По информации источника, португалец гарантированно пропустит матч 14-го тура Ла Лиги против "Осасуны" и с высокой долей вероятности не сможет принять участие в игре 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Милана".

В матче против итальянского клуба из-за дисквалификации также не сыграет Антуан Гризманн.

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