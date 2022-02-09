Жоау Феликс рассказал о своих целях

Фото: инстаграм Феликса\Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Феликс в интервью изданию The Athletic рассказал о своих целях.

"Выиграть Лигу чемпионов, взять чемпионат мира или Евро с Португалией и, конечно, "Золотой мяч".

Чтобы добиться этого, я должен совершенствоваться, работать умно, заботиться о себе, теле и разуме. Быть полностью сосредоточенным на себе", – сказал Феликс.

В нынешнем сезоне Феликс сыграл в 14 матчах Ла Лиги, в которых забил два гола и сделал один ассист.

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